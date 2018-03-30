ФАС планирует снизить количество проверок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует уменьшить количество проверок компаний со средними рисками нарушения антимонопольного законодательства и отказаться от плановых проверок компаний с низкой степенью.



«Мы должны снизить общее количество проверок, не теряя при этом в их качестве. План проверок на 2018 год составлен ФАС России уже с учетом критериев риска, установленных правительством РФ», — цитирует пресс-служба ФАС замруководителя ведомства Андрея Цариковского.

К наивысшей категории риска нарушения антимонопольного законодательства ведомство относит торговые сети с выручкой свыше 400 млн рублей и естественные монополии с выручкой более 10 млрд рублей. Остальные компании имеют умеренную и низкую степень риска.

«В отношении последних плановые проверки вообще проводиться не будут», — добавил Цариковский.

Ранее в ФАС прокомментировали возможный рост цен на бензин, отметив, что признаков дефицита на российском рынке бензина нет и компании будут оштрафованы в случае необоснованного завышения цен на топливо.

