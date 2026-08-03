Снятый в Татарстане художественный фильм «Танкист» — в прокате на онлайн-платформе PREMIER

В 2025 году «Танкист» был признан лучшим игровым фильмом XI Международного фестиваля «Перерыв на кино» — крупнейшего фестиваля фильмов о Великой Отечественной войне

Фото: Динар Фатыхов

Художественный фильм «Танкист» (режиссер — Елизавета Киселева), снятый татарстанской кинокомпанией «Вечный Огонь» Романа Королева совместно с киностудией Казанского суворовского военного училища при финансовой поддержке ГК «ТАИФ», вышел в прокат на онлайн-платформе PREMIER.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Съемки фильма, в основу сюжета которого легло стихотворение А. Твардовского «Рассказ танкиста», проходили весной 2025 года на территории Рыбно-Слободского, Высокогорского и Лаишевского районов Республики Татарстан. Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Смирнов и Андрей Еналеев.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Стараниями съемочной группы история мальчишки и командира танкового экипажа, встретившихся на поле боя, получила продолжение: после войны танкист все-таки разыскал своего юного товарища по оружию.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

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