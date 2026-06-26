Вячеслава Гладкова назначили послом России в Абхазии
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин
Экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова назначили послом России в Абхазии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
О том, что Гладков станет послом России в Абхазии, в СМИ писали еще в мае. По словам источника РБК, в таком назначении был заинтересован и сам чиновник.
Гладков покинул пост губернатора Белгородской области в середине мая. Уходя с поста, он поблагодарил тех, кто высказывал критику и замечания: их небезразличие помогало анализировать действия и оперативно исправлять ошибки.
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