Вячеслава Гладкова назначили послом России в Абхазии

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

Экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова назначили послом России в Абхазии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

О том, что Гладков станет послом России в Абхазии, в СМИ писали еще в мае. По словам источника РБК, в таком назначении был заинтересован и сам чиновник.

Гладков покинул пост губернатора Белгородской области в середине мая. Уходя с поста, он поблагодарил тех, кто высказывал критику и замечания: их небезразличие помогало анализировать действия и оперативно исправлять ошибки.



Галия Гарифуллина