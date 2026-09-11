Логистический центр Ozon в Саратове загорелся после атаки БПЛА

По предварительным данным, никто не пострадал

Фото: Динар Фатыхов

Логистический центр Ozon в Саратове загорелся после атаки БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

— Под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Саратове. Мы оперативно эвакуировали работников, по предварительной информации, пострадавших нет. Начался пожар, на месте работают экстренные службы, — говорится в сообщении.



Товары, размещенные на объекте, скрыты с витрины. Пока в Саратове и области не доставляют и не принимают заказы клиентов и товары от продавцов. Те, что уже в пути, перенаправляют в другие логистические центры.

— Возобновим доставку и прием товаров после того, как перестроим логистические маршруты, — сказали в Ozon.

Напомним, недавно маркетплейс заявил, что атаки на его логистическую инфраструктуру не повлияли на цены.

— В интернете обсуждают, что из-за ситуации с логистическими центрами цены выросли. Это не так, — говорится в сообщении.

Галия Гарифуллина