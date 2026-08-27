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В Казани бар «Пять зеленых бутылок» временно закрыли из-за нарушения санитарного законодательства

10:16, 27.08.2026

В частности, в заведении нарушали условия хранения пищевой продукции и использовали продукты с истекшим сроком годности

В Казани бар «Пять зеленых бутылок» временно закрыли из-за нарушения санитарного законодательства
Фото: скриншот с сайта управления Роспотребнадзора по РТ

В Казани деятельность бара «Пять зеленых бутылок» приостановили из-за нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Были выявлены следующие нарушения:

  • отсутствие условий для приготовления блюд из продовольственного сырья (недостаточное количество технологического оборудования и необходимого набора производственных цехов);
  • санитарно-гигиеническое состояние производственных помещений неудовлетворительное, влажная уборка проводится некачественно;
  • нарушение условий хранения пищевой продукции, использование в приготовлении блюд пищевой продукции с истекшим сроком годности;
  • использование в приготовлении блюд продуктов питания без маркировки, прием продовольственного сырья и пищевых продуктов без сопроводительных документов;
  • дератезационные и дезинсекционные мероприятия не проводятся;
  • сведения о прохождении профилактического медицинского осмотра отсутствуют, медицинские книжки сотрудников, участвующих в приготовлении продукции, не представлены;
  • допуск сотрудников без осмотра на наличие гнойничковых заболеваний, открытых ран и признаков инфекционных заболеваний.

На юрлицо составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.

Напомним, суд принял решение о запрете деятельности бара на 30 суток. Ранее заведение опечатали.

Галия Гарифуллина

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Татарстан

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