В Казани бар «Пять зеленых бутылок» временно закрыли из-за нарушения санитарного законодательства
В частности, в заведении нарушали условия хранения пищевой продукции и использовали продукты с истекшим сроком годности
В Казани деятельность бара «Пять зеленых бутылок» приостановили из-за нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.
Были выявлены следующие нарушения:
- отсутствие условий для приготовления блюд из продовольственного сырья (недостаточное количество технологического оборудования и необходимого набора производственных цехов);
- санитарно-гигиеническое состояние производственных помещений неудовлетворительное, влажная уборка проводится некачественно;
- нарушение условий хранения пищевой продукции, использование в приготовлении блюд пищевой продукции с истекшим сроком годности;
- использование в приготовлении блюд продуктов питания без маркировки, прием продовольственного сырья и пищевых продуктов без сопроводительных документов;
- дератезационные и дезинсекционные мероприятия не проводятся;
- сведения о прохождении профилактического медицинского осмотра отсутствуют, медицинские книжки сотрудников, участвующих в приготовлении продукции, не представлены;
- допуск сотрудников без осмотра на наличие гнойничковых заболеваний, открытых ран и признаков инфекционных заболеваний.
На юрлицо составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.
Напомним, суд принял решение о запрете деятельности бара на 30 суток. Ранее заведение опечатали.
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