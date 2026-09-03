В Казани стартовал XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность»

В МВЦ «Казань Экспо» стартовал XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность». Мероприятие проходит в Татарстане впервые. В экспозиции представлены 84 единицы техники от 230 организаций, в том числе два спасательных вертолета — Ми-38 Казанского вертолетного завода (стартовый заказчик — МЧС России) и Ка-226Т, который собирают в Башкирии, а также пожарный поезд. Сегодня выставку осмотрел глава МЧС России Александр Куренков.
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