Восемь российских туристов пропали после наводнения в Непале

Ранее сообщалось о четырех россиянах, с которыми не удается выйти на связь

Восемь российских туристов пропали после наводнения в Непале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника-посланника посольства РФ в республике Ринчена Ракшаева.

— Число российских туристов, которые не выходят на связь после наводнения в Непале, достигло восьми, — заявил он.

Ранее сообщалось о четырех россиянах, с которыми не удается выйти на связь.

Наводнение случилось вчера в результате схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета. Резко поднялся уровень воды в реках Бхоте-Коши и Трисули. Число пропавших составило 826 человек — об этом свидетельствуют данные отчета Национального управления по снижению рисков и устранению бедствий, опубликованного в соцсети X.

Галия Гарифуллина