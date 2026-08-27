Восемь российских туристов пропали после наводнения в Непале
Ранее сообщалось о четырех россиянах, с которыми не удается выйти на связь
Восемь российских туристов пропали после наводнения в Непале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника-посланника посольства РФ в республике Ринчена Ракшаева.
— Число российских туристов, которые не выходят на связь после наводнения в Непале, достигло восьми, — заявил он.
Ранее сообщалось о четырех россиянах, с которыми не удается выйти на связь.
Наводнение случилось вчера в результате схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета. Резко поднялся уровень воды в реках Бхоте-Коши и Трисули. Число пропавших составило 826 человек — об этом свидетельствуют данные отчета Национального управления по снижению рисков и устранению бедствий, опубликованного в соцсети X.
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