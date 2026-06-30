Коллекторские агентства в Татарстане оштрафовали на 3,8 млн рублей
За полгода приставы Татарстана получили 800 жалоб на коллекторов. По ним составили 71 протокол
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану подвело итоги работы по защите прав граждан при взыскании просроченной задолженности. За 6 месяцев в управление поступило 800 обращений от граждан, а судебные приставы Татарстана оштрафовали коллекторские агентства на общую сумму 3,8 миллиона рублей.
— В результате проверок был составлен 71 протокол об административных правонарушениях, — сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан.
Чаще всего люди жалуются на слишком частые звонки и сообщения, психологическое давление и угрозы. Также коллекторы нередко привлекают к взысканию третьих лиц и разглашают чужие персональные данные. За такие нарушения один из банков уже оштрафован на 300 тысяч рублей.
В Татарстане работают 16 коллекторских агентств и 30 банков и МФО — все они под контролем приставов. Если вы столкнулись с нарушениями, можно подать жалобу на сайте ГУФССП, по телефону горячей линии или через портал госуслуг. К обращению стоит приложить скриншоты, детализацию звонков или аудиозаписи разговоров.
Ранее коллекторское агентство «Долговой консультант» подготовило портрет типичного ипотечного должника на основе данных собственного портфеля. Согласно исследованию, мужчины составляют 55% неплательщиков, женщины — 45%, а средний возраст должников — 43–47 лет.
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