Коллекторские агентства в Татарстане оштрафовали на 3,8 млн рублей

За полгода приставы Татарстана получили 800 жалоб на коллекторов. По ним составили 71 протокол

Фото: Динар Фатыхов

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану подвело итоги работы по защите прав граждан при взыскании просроченной задолженности. За 6 месяцев в управление поступило 800 обращений от граждан, а судебные приставы Татарстана оштрафовали коллекторские агентства на общую сумму 3,8 миллиона рублей.

— В результате проверок был составлен 71 протокол об административных правонарушениях, — сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан.



Чаще всего люди жалуются на слишком частые звонки и сообщения, психологическое давление и угрозы. Также коллекторы нередко привлекают к взысканию третьих лиц и разглашают чужие персональные данные. За такие нарушения один из банков уже оштрафован на 300 тысяч рублей.

В Татарстане работают 16 коллекторских агентств и 30 банков и МФО — все они под контролем приставов. Если вы столкнулись с нарушениями, можно подать жалобу на сайте ГУФССП, по телефону горячей линии или через портал госуслуг. К обращению стоит приложить скриншоты, детализацию звонков или аудиозаписи разговоров.

Ранее коллекторское агентство «Долговой консультант» подготовило портрет типичного ипотечного должника на основе данных собственного портфеля. Согласно исследованию, мужчины составляют 55% неплательщиков, женщины — 45%, а средний возраст должников — 43–47 лет.

Вадим Вахрушев