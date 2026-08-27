В Казани открыли Центр фигурного катания

Инфраструктура включает в себя ледовую арену, разминочный и тренажерный залы, два помещения для хореографических занятий, зону кардиотренировок

В Казани открыли Центр фигурного катания на ул. Портовой, где должна работать школа фигуристки Алины Загитовой. В церемонии участвовали раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин, рассказали в пресс-службе татарстанского лидера. О присутствии на церемонии Загитовой не сообщается.

Спортивный комплекс занимает более 6 тыс. кв. м. В нем построена ледовая арена с искусственным покрытием и трибунами, рассчитанными на 252 зрителя. Инфраструктура включает в себя разминочный и тренажерный залы, два помещения для хореографических занятий, зону кардиотренировок, а также отдельный зал, где спортсмены смогут отрабатывать элементы программ. Все разрешительные документы на ввод в эксплуатацию получены.

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, оснащение комплекса позволит в полной мере раскрыть способности юных фигуристов и поможет опытным спортсменам оттачивать мастерство.

— Уверен, здесь воспитают будущих чемпионов, которые будут прославлять наш город и республику на самых престижных спортивных соревнованиях, — подчеркнул он.

Ожидается, что республиканская спортивная школа по фигурному катанию на базе нового спорткомплекса заработает уже 30 августа.

Напомним, 26 августа Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии центра проектной документации. Ранее сообщалось, что на строительство школы направят еще 35 миллионов рублей. Источник финансирования — бюджет республики.

Галия Гарифуллина