Wildberries в тестовом режиме запустил продажу билетов на поезда дальнего следования

Сервис уже доступен всем пользователям на сайте маркетплейса

Фото: Анастасия Фартыгина

Wildberries в тестовом режиме запустил продажу билетов на поезда дальнего следования по России. Сервис уже доступен всем пользователям на сайте маркетплейса, сообщили в пресс-службе компании.

Билеты будут продавать напрямую от поставщика — РЖД. Поездка оформляется в привычном контуре Wildberries без перехода на сторонние сервисы.

— Варианты перевозки можно отфильтровать по времени отправления или прибытия, по продолжительности или стоимости поездки, а также по типу вагона и поезда, — говорится в сообщении.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Напомним, с 1 сентября пассажиры «Аэрофлота» смогут покупать билеты за цифровые рубли. Покупателю нужно будет отсканировать QR-код через мобильное приложение банка.

Галия Гарифуллина