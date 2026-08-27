Wildberries в тестовом режиме запустил продажу билетов на поезда дальнего следования
Сервис уже доступен всем пользователям на сайте маркетплейса
Wildberries в тестовом режиме запустил продажу билетов на поезда дальнего следования по России. Сервис уже доступен всем пользователям на сайте маркетплейса, сообщили в пресс-службе компании.
Билеты будут продавать напрямую от поставщика — РЖД. Поездка оформляется в привычном контуре Wildberries без перехода на сторонние сервисы.
— Варианты перевозки можно отфильтровать по времени отправления или прибытия, по продолжительности или стоимости поездки, а также по типу вагона и поезда, — говорится в сообщении.
Напомним, с 1 сентября пассажиры «Аэрофлота» смогут покупать билеты за цифровые рубли. Покупателю нужно будет отсканировать QR-код через мобильное приложение банка.
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