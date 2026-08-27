Над Россией сбили 267 беспилотников — в том числе над соседними с Татарстаном регионами

БПЛА были уничтожены над территорией Башкирии, Самарской и Ульяновской областей

В течение прошедшей ночи над территорией России сбили 267 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА были уничтожены и над территорией соседних с Татарстаном регионов: Башкирии, Самарской и Ульяновской областей.



— В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 267 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, — говорится в сообщении.

Сегодня ночью в Татарстане вводили режимы ракетной и беспилотной опасности. Об этом сообщали в РСЧС РТ.

Режим «Ракетная опасность» действовал порядка трех часов — с 02:10 до 05:07. «Беспилотную опасность» ввели в 03:20, а отменили в 07:44.

Галия Гарифуллина