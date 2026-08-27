Сегодня ночью в Татарстане вводили режимы ракетной и беспилотной опасности
Они действовали несколько часов
Сегодня ночью в Татарстане вводили режимы ракетной и беспилотной опасности. Об этом сообщали в РСЧС РТ.
Режим «Ракетная опасность» действовал порядка трех часов — с 02:10 до 05:07. «Беспилотную опасность» ввели в 03:20, а отменили в 07:44.
Ночью также временно закрывали аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Ограничения сняли рано утром.
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