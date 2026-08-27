Сегодня в Татарстане ожидается до +20 градусов
Будет переменная облачность, местами кратковременный дождь
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер западный, северо-западный 7—12 м/с, днем местами кратковременные усиления до 14 м/с. Температура днем составит от +15 до +20 градусов.
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