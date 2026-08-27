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Сегодня в Татарстане ожидается до +20 градусов

07:00, 27.08.2026

Будет переменная облачность, местами кратковременный дождь

Сегодня в Татарстане ожидается до +20 градусов
Фото: Сергей Козлов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер западный, северо-западный 7—12 м/с, днем местами кратковременные усиления до 14 м/с. Температура днем составит от +15 до +20 градусов.

Галия Гарифуллина

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Татарстан

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