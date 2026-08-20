В Казани за год сократилось количество точек общепита

По данным на август, в городе открыто 3,7 тыс. заведений

Фото: Мария Зверева

По данным на август, в Казани открыто 3,7 тыс. заведений общепита. Это на 2,0% меньше, чем годом ранее, подсчитали аналитики 2ГИС.

Число точек общепита за год уменьшилось в большинстве российских городов-миллионников. Наиболее заметное сокращение зафиксировали в Волгограде (-3,59%), Самаре и (-3,33%), Омске (-3, 06%). Исключением стали лишь Ростов-на-Дону (+5,15%) и Челябинск (+2,82%). Незначительно вырос показатель в Москве (+0,02%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Больше всего сократилось число ресторанов: -3,6%. Сейчас для казанцев открыты 295 таких заведений. Количество кофеен в Казани уменьшилось на 3,4% — сейчас их насчитывается 197. Почти не изменилось число ресторанов быстрого питания: их в городе 1 086 (-0,1% год к году).

А вот кафе даже стало больше: доступно 568 точек (+1,4%). Лучшую динамику показали только Челябинск (+3,1%) и Уфа (2,3%).

Напомним, за январь — июнь оборот предприятий общепита в Татарстане составил 55 млрд рублей. С поправкой на инфляцию это на 8,1% превышает показатель первого полугодия 2025 года.

Галия Гарифуллина