В Казани установили мировой рекорд по брейкингу

На Центральном стадионе 430 человек одновременно исполнили элемент «глик»

Фото: предоставлено организаторами фестиваля «КОМБОнейшн»

19 августа в Казани установили мировой рекорд по брейкингу. На Центральном стадионе 430 человек одновременно исполнили элемент «глик» (windmill).



Участие приняли спортсмены из 127 городов России, а также из Тайваня, Японии, Германии и Казахстана. Событие приурочили к 40-летию развития брейкинга в Татарстане.

предоставлено организаторами фестиваля «КОМБОнейшн»

«Глик» — это один из самых узнаваемых элементов брейкинга. Исполняя его, танцор непрерывно крутится по кругу, пока его ноги подняты в воздух.

Напомним, недавно в Казани поставили еще один рекорд — гастрономический. На площадке перед Центром семьи «Казан» возвели башню из чак-чака высотой порядка 10 м и весом более 4 тонн.

Галия Гарифуллина