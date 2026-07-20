Чак-чак на 4,5 тонны: в Казани побили гастрономический рекорд

21:38, 20.07.2026 24
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

На площадке перед Центром семьи «Казан» возвели башню из чак-чака высотой 10 метров 14 сантиметров и весом 4 тонны 509 килограммов. Конструкция стала самой высокой и тяжелой в мире. В создании участвовали профессиональные кондитеры, волонтеры и жители города. Из-за жары процесс пришлось корректировать: блоки уменьшали и оборачивали пленкой. Рекорд официально подтвержден судьей гастрономических рекордов России.

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