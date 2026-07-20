Чак-чак на 4,5 тонны: в Казани побили гастрономический рекорд

На площадке перед Центром семьи «Казан» возвели башню из чак-чака высотой 10 метров 14 сантиметров и весом 4 тонны 509 килограммов. Конструкция стала самой высокой и тяжелой в мире. В создании участвовали профессиональные кондитеры, волонтеры и жители города. Из-за жары процесс пришлось корректировать: блоки уменьшали и оборачивали пленкой. Рекорд официально подтвержден судьей гастрономических рекордов России.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.