В аэропорте Казани задерживаются десятки рейсов

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани

Фото: Галия Гарифуллина

В аэропорте Казани задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Так, самолет из Худжанда прилетит на семь часов позже, из Батуми — почти на пять часов, из Шарм эль-Шейха — на четыре. Также задерживаются рейсы из Антальи, Душанбе, Новокузнецка, Санкт-Петербурга, Горно-Алтайска, Москвы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается вылета, самолет в Хургаду отправится в задержкой в четыре часа, в Шарм эль-Шейх — в 4,5 часа. Откладываются и рейсы в Анталью, Стамбул, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минеральные воды, Усинск.

Напомним, сегодня в Татарстане порядка шести часов действовал режим беспилотной опасности. Об угрозе атаки БПЛА ночью объявляли в девяти городах республики, в том числе Казани и Нижнекамске. Аэропорты республики временно были закрыты. Сейчас ограничения сняты.

Галия Гарифуллина