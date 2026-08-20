В девяти городах Татарстана объявляли об угрозе атаки БПЛА

Режим беспилотной опасности действовал порядка шести часов

Сегодня в Татарстане порядка шести часов действовал режим беспилотной опасности — его сняли в 07:53.

Об угрозе атаки БПЛА ночью объявляли в девяти городах республики: Альметьевске, Казани, Зеленодольске, Бугульме, Лениногорске, Нижнекамске, Заинске, Набережных Челнах и Елабуге. Аэропорты в Татарстане временно были закрыты. Сейчас ограничения сняты.

Утром силами ПВО была успешно отражена очередная массированная атака на Нижнекамский район, сообщил его глава Радмир Беляев.

Галия Гарифуллина