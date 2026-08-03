В Набережных Челнах назначили нового начальника управления физкультуры и спорта

Им стал замдиректора спортивной школы «Челны» Илья Резников

В Набережных Челнах назначили нового начальника управления физкультуры и спорта исполкома города. Им стал Илья Резников, сообщили в пресс-службе мэрии.

Новый глава управления физкультуры и спорта родился в 1987 году в Брежневе. С 2012 года работает в сфере спорта: был замдиректора спортшколы «Строитель», руководил спортшколой «Заря». Затем занимал пост замдиректора спортивной школы «Челны».

— В нашей истории есть олимпийские чемпионы, есть спорт высоких достижений. Но есть еще и массовая физкультура, которой нужно предметно заниматься. Условия для этого в городе есть: построены и отремонтированы спортивные сооружения, есть сильная материально-техническая база, квалифицированный коллектив тренеров и наставников. С учетом Вашего управленческого и спортивного опыта желаем вам успехов! — сказал, представляя Резникова, мэр Челнов Наиль Магдеев.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Также в автограде представили нового начальника отдела общего образования Ольгу Абдуллаеву и начальника отдела транспорта и связи Вячеслава Фролова. Абдуллаева работала в сфере образования более 20 лет: была учителем биологии, замдиректора школы №44, главой средней школы №6. Фролов начал карьеру в исполкоме в 2018 году и прошел путь от специалиста I категории до начальника отдела.

Напомним, в июле нчальником управления МЧС по Набережным Челнам стал Игорь Руцкий. Ранее занимал должность начальника штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в одном из подразделений КАМАЗа.



Галия Гарифуллина