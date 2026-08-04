Новости

21:19 МСК Все новости
Новости раздела

Склад Wildberries пострадал в Тверской области в результате атаки БПЛА

09:23, 04.08.2026

Обломком беспилотника была частично повреждена стена складского помещения

Склад Wildberries пострадал в Тверской области в результате атаки БПЛА
Фото: Максим Платонов

Склад Wildberries в Тверской области был поврежден в результате атаки. Об этом сообщил глава региона Виталий Королев в своем канале в «Максе».

По его словами, обломком беспилотника была частично повреждена стена складского помещения в поселке Эммаусс.

— Сотрудники склада не пострадали. Экстренные службы работают на месте. Проводятся мероприятия для обеспечения дальнейшей безопасности объекта, — рассказал Королев.

Напомним, атаке сегодня подвергся и склад в у Ленинградской области. Там вспыхнул пожар.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Новости партнеров

Читайте также