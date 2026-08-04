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Аэропорт Нижнекамска временно приостановил работу

08:13, 04.08.2026

Ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов

Аэропорт Нижнекамска временно приостановил работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов.

В Татарстане продолжает действовать режим беспилотной опасности, введенный в 03:36.

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