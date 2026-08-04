Аэропорт Нижнекамска временно приостановил работу
Ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов
Аэропорт Нижнекамска временно приостановил работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов.
В Татарстане продолжает действовать режим беспилотной опасности, введенный в 03:36.
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