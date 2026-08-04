Мишустин: в России создадут 12 новых круглогодичных курортов

По его словам, в этом и следующем годах регионы получат по 9 млрд рублей на благоустройство туристических центров

Фото: Арсений Фавстрицкий

В России появятся новые круглогодичные курорты, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма, прошедшем в Горно-Алтайске.

— Реализуем масштабный проект — «Пять морей и озеро Байкал», в рамках которого в десяти субъектах будут построены 12 круглогодичных курортов, — цитирует его РИА «Новости».

По его словам, в этом и следующем годах регионы получат по 9 млрд рублей на благоустройство туристических центров. Также власти планируют обновить 75 аэропортов. В 38 из них уже начаты работы.

Галия Гарифуллина