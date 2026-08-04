В аэропорте Нижнекамска сняли ограничения на полеты
Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации
В аэропорте Нижнекамска сняли ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.
Практиески одновременно в Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность». Он действовал порядка шести часов.
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