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В аэропорте Нижнекамска сняли ограничения на полеты

09:38, 04.08.2026

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации

В аэропорте Нижнекамска сняли ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Практиески одновременно в Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность». Он действовал порядка шести часов.

Галия Гарифуллина

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