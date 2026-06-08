Казань заняла второе место в рейтинге востребованных городов для командировок в День России

Столица Татарстана уступила только Москве

Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла второе место в рейтинге востребованных городов для командировок в День России. Об этом свидетельствуют результаты исследования «OneTwoTrip для бизнеса».

В топ-10 вошли как российские, так и зарубежные направления:

Москва — 8,5%;

Казань — 6,2%;

Санкт-Петербург — 4,6%;

Екатеринбург — 3,9%;

Алма-Ата — 3,5%;

Гуанчжоу — 3,1%;

Шанхай — 2,7%;

Хабаровск — 2,5%;

Токио — 2,2%;

Тбилиси — 2,1%.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Больше половины рабочих поездок — 66% — пришлось на внутренние направления. По сравнению с прошлым годом количество служебных поездок, приходящихся на 12 июня, существенно не изменилось.



Активнее всего в командировки отправляются сотрудники компаний, занятых в розничной и оптовой торговле (12,5%), представители бизнеса из производственного сектора (7,0%) и сферы строительства (4,3%).

Напомним, месяц назад Казань, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород и города Золотого кольца стали самыми востребованными направлениями для коротких путешествий в России, в том числе на майские праздники.

Галия Гарифуллина