Казань заняла второе место в рейтинге востребованных городов для командировок в День России
Столица Татарстана уступила только Москве
Казань заняла второе место в рейтинге востребованных городов для командировок в День России. Об этом свидетельствуют результаты исследования «OneTwoTrip для бизнеса».
В топ-10 вошли как российские, так и зарубежные направления:
- Москва — 8,5%;
- Казань — 6,2%;
- Санкт-Петербург — 4,6%;
- Екатеринбург — 3,9%;
- Алма-Ата — 3,5%;
- Гуанчжоу — 3,1%;
- Шанхай — 2,7%;
- Хабаровск — 2,5%;
- Токио — 2,2%;
- Тбилиси — 2,1%.
Больше половины рабочих поездок — 66% — пришлось на внутренние направления. По сравнению с прошлым годом количество служебных поездок, приходящихся на 12 июня, существенно не изменилось.
Активнее всего в командировки отправляются сотрудники компаний, занятых в розничной и оптовой торговле (12,5%), представители бизнеса из производственного сектора (7,0%) и сферы строительства (4,3%).
Напомним, месяц назад Казань, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород и города Золотого кольца стали самыми востребованными направлениями для коротких путешествий в России, в том числе на майские праздники.
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