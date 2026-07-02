В Казани появятся антивандальные остановки общественного транспорта

Павильоны будут оснащены USB-зарядками и системами безопасности

Фото: мэрия Казани

Мэру Казани Ильсур Метшину представили остановочный павильон нового поколения, оборудованный цифровым табло, камерами и подсветкой. В рамках проекта планируется установить восемь таких остановок: они будут отображать расписание транспорта в реальном времени, прогноз погоды, информацию о маршрутах, а также оснащены USB-зарядками и системами безопасности, сообщила пресс-служба города.

— В Казани уже действуют 466 остановок, содержание которых за счет бюджета не осуществляется — этим занимаются рекламные компании. Сегодня мы ознакомились с новыми павильонами: они удобные, оснащены информацией о прибытии транспорта, камерами и освещением. Мы продолжаем улучшать качество обслуживания наших горожан, — отметил мэр.

мэрия Казани

Новые остановочные комплексы появятся в пяти районах города: на улицах Ленинградской, Маршала Чуйкова, Восстания, Рихарда Зорге и на проспекте Ибрагимова. Конструкции выполнены из алюминия, устойчивого к коррозии, а остекление изготовлено из 8-миллиметрового закаленного стекла. По данным городских властей, срок службы таких павильонов составит до 25 лет.

Электронные табло будут показывать название остановки на русском, татарском и английском языках, время прибытия транспорта и прогноз погоды. В будущем планируется оснащение павильонов точками Wi-Fi.

Как и текущие остановочные комплексы с рекламными конструкциями, новые павильоны будут обслуживаться рекламными компаниями. Взамен за размещение рекламы компании возьмут на себя содержание остановок, что позволит избежать затрат городского бюджета на их обслуживание.

Ранее сообщалось, что в выходные в Казани приостановят маршруты №28 и 28а.

Никита Егоров