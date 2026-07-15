Сотовая связь в Джанкое будет работать по расписанию

Все вышки работают на генераторах из-за отсутствия электроэнергии

Фото: Галия Шакирова

Власти Джанкоя в Крыму утвердили график устойчивой работы сотовой связи. Стабильное покрытие обеспечивается в два временных периода: с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00 ежедневно. Об этом сообщается на портале администрации города.

— Просим учитывать данную информацию при планировании звонков, использования мобильного интернета и решения вопросов, требующих стабильной связи, — сообщает администрация.

Решение связано с отсутствием электроэнергии — все восемь вышек связи в городе работают на генераторах. Ранее в Севастополе из-за возможных длительных отключений электроэнергии после атак БПЛА ВСУ на энергосистему Крыма и Севастополя отменили третью смену в детских лагерях.

Вадим Вахрушев