В июне подешевели импортные авто, компьютеры и одежда
Это происходит на фоне резкого подорожания топлива и овощей
В России продолжают снижаться цены на ряд непродовольственных товаров. По данным Банка России, подешевели импортные подержанные и новые автомобили, персональные компьютеры, телерадиотовары, электротовары и бытовые приборы, средства связи, инструменты и оборудование.
— Снизились цены на новые импортные автомобили, персональные компьютеры, обувь, одежду и белье, основываясь на информации Банка России.
Основной рост цен в июне обеспечили разовые факторы — значительное подорожание нефтепродуктов, овощей и фруктов. При этом рост показателей устойчивой инфляции, по оценке регулятора, был гораздо более сдержанным.
Ранее в Татарстане зафиксировали резкий рост цен на картофель, морковь и капусту.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».