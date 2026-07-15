В июне подешевели импортные авто, компьютеры и одежда

Это происходит на фоне резкого подорожания топлива и овощей

Фото: Роман Хасаев

В России продолжают снижаться цены на ряд непродовольственных товаров. По данным Банка России, подешевели импортные подержанные и новые автомобили, персональные компьютеры, телерадиотовары, электротовары и бытовые приборы, средства связи, инструменты и оборудование.

— Снизились цены на новые импортные автомобили, персональные компьютеры, обувь, одежду и белье, основываясь на информации Банка России.



Основной рост цен в июне обеспечили разовые факторы — значительное подорожание нефтепродуктов, овощей и фруктов. При этом рост показателей устойчивой инфляции, по оценке регулятора, был гораздо более сдержанным.

Ранее в Татарстане зафиксировали резкий рост цен на картофель, морковь и капусту.