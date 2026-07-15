15 жителей Татарстана осуждены за организацию преступной банковской схемы

Их доход превысил 82 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

Приволжский районный суд Казани вынес приговор 15 местным жителям за организацию преступного сообщества и незаконную банковскую деятельность. Им назначено от 2,5 до 5 лет колонии, часть получила условные сроки со штрафами до 2 млн рублей, сообщает прокуратура Татарстана.

— В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), — сообщает прокуратура.

С января 2018 по июль 2020 года подсудимые использовали 48 подконтрольных фирм в Казани, 20 из которых — на подставных лиц. Они проводили расчеты, кассовое обслуживание и переводы, заработав более 82 млн рублей.

На имущество осужденных наложен арест, один автомобиль конфискован. Приговор вступит в силу после апелляции.

Ранее сообщалось, что мошенники активно используют топливный кризис и тему беспилотников, размещая фальшивые объявления о продаже бензина и создавая поддельные сайты.

Вадим Вахрушев