Сенатор Артем Шейкин предупредил о новой схеме мошенников с самозапретом на кредиты

Мошенники звонят людям и под предлогом «защиты счета», «ошибочного ограничения» или «разблокировки «Госуслуг» убеждают жертву самостоятельно отключить запрет

Первый зампред комитета Совфеда по госстроительству Артем Шейкин объяснил, как мошенники могут обойти самозапрет на кредиты. По его словам, злоумышленники редко пытаются снять ограничение технически — им проще убедить самого человека сделать это через «Госуслуги» или МФЦ.

— Мошенники могут убеждать человека снять запрет самостоятельно под предлогом «защиты счета», «проверки кредитной истории», «ошибочного ограничения», «компенсации» или «разблокировки «Госуслуг». В таком случае человек сам выполняет выгодные злоумышленникам действия, не понимая, что фактически открывает возможность для оформления кредита, — передает слова Шейкина RT.

Сенатор подчеркнул, что официальная процедура снятия запрета требует подтвержденной учетной записи и электронной подписи, плюс действует «период охлаждения», который дает время одуматься.

Если вы заподозрили, что самозапрет сняли без вашего ведома, сенатор советует немедленно проверить статус на «Госуслугах», заново установить запрет, сменить пароль и завершить все активные сессии. При подтверждении несанкционированного снятия ограничения следует обратиться в банк или МФО, а также в полицию. В случае уже оформленного кредита необходимо связаться с бюро кредитных историй и правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зафиксирован рост интернет-атак на подростков, которым мошенники предлагают сомнительные варианты удаленной работы.



Вадим Вахрушев