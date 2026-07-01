В Елабуге и Чистополе за 8 млн рублей подготовят проекты капремонта четырех ОКН
В Елабуге под капремонт проходят дом с лепниной XIX века и жилой дом середины XIX века
В Татарстане разработают проектную документацию для капитального ремонта домов, являющихся объектами культурного наследия. На эти цели планируется направить более 8,1 млн рублей.
Согласно документу, проектные работы проведут для четырех домов. В Елабуге документацию подготовят для домов №135 и №143 на проспекте Нефтяников — речь идет о Доме с лепниной XIX века и о жилом доме середины XIX века. Стоимость разработки проекта для каждого из них составит 1,56 млн рублей.
В Чистополе проектную документацию разработают для дома №2 на улице Ленина, который является техническим училищем конца XIX — начало XX века, стоимостью 2,75 млн рублей и дома №96 на улице Урицкого, на который предусмотрено 2,22 млн рублей.
Напомним, что в Чистополе за рубль выставили на продажу дом купца Хабибуллы Зяббарова. В комитете РТ по охране ОКН с помощью ИИ показали, как может выглядеть дом после реставрации, которая войдет в обязательства покупателя здания.
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