В Елабуге и Чистополе за 8 млн рублей подготовят проекты капремонта четырех ОКН

В Елабуге под капремонт проходят дом с лепниной XIX века и жилой дом середины XIX века

В Татарстане разработают проектную документацию для капитального ремонта домов, являющихся объектами культурного наследия. На эти цели планируется направить более 8,1 млн рублей.

Согласно документу, проектные работы проведут для четырех домов. В Елабуге документацию подготовят для домов №135 и №143 на проспекте Нефтяников — речь идет о Доме с лепниной XIX века и о жилом доме середины XIX века. Стоимость разработки проекта для каждого из них составит 1,56 млн рублей.

В Чистополе проектную документацию разработают для дома №2 на улице Ленина, который является техническим училищем конца XIX — начало XX века, стоимостью 2,75 млн рублей и дома №96 на улице Урицкого, на который предусмотрено 2,22 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в Чистополе за рубль выставили на продажу дом купца Хабибуллы Зяббарова. В комитете РТ по охране ОКН с помощью ИИ показали, как может выглядеть дом после реставрации, которая войдет в обязательства покупателя здания.

Наталья Жирнова