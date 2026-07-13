В Татарстане зарегистрировано почти 3 млн избирателей

Уточненные данные будут использованы для организации выборов в Госдуму и Госсовет РТ

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 1 июля 2026 года в Татарстане зарегистрировано 2 923 997 избирателей. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Татарстана.

— Данные о численности избирателей лежат в основе всей подготовительной работы к выборам: благодаря им формируются схемы избирательных округов, определяется количество избирательных бюллетеней, распределяется технологическое оборудование, — сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Без точных данных, подчеркнул он, невозможно провести честные и законные выборы.



Вадим Вахрушев