Иран и США обменялись ударами на Ближнем Востоке

США нанесли удары по Ирану после атак на суда в Ормузском проливе, КСИР ответил обстрелом 85 объектов в регионе

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США нанесли серию мощных ударов по Ирану в ответ на атаки на три коммерческих судна в Ормузском проливе. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в своих социальных сетях.

— Силы центрального командования начали серию мощных ударов против Ирана, — сказано в сообщении.

В ответ на американские удары Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетно-беспилотные удары по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте, сообщило иранское агентство Fars. В ходе операции был сбит американский беспилотник MQ-9, который пытался вмешаться в атаку.

— В рамках совместной ракетно-беспилотной операции нанесли удары по 85 ключевым объектам военной инфраструктуры США в порту Салман, пятом военно-морском районе Бахрейна и на авиабазе Али-ас-Салем в Кувейте, — говорится в сообщении.

Ранее страны Персидского залива рассматривали возможность введения платы за проход судов через Ормузский пролив в пользу Ирана и Омана.

Вадим Вахрушев