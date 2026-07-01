Власти России отменили штрафы за задержку компаниями налоговых деклараций

Расходы бюджета на составление протоколов и работу судей значительно превышают доходы от таких штрафов

Фото: Михаил Захаров

На пленарном заседании Совет Федерации одобрил закон, который отменяет штрафы для должностных лиц за несвоевременное представление расчетов по страховым взносам и налоговым декларациям, пишет ТАСС.

Как рассказал первый зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков, принятый закон также исключает из Кодекса об административных правонарушениях статью, которая предусматривала предупреждение или штраф в размере от 300 до 500 рублей для руководителей и главных бухгалтеров за несвоевременную подачу налоговых деклараций или расчетов по страховым взносам.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Он пояснил, что расходы бюджета на составление протоколов и работу судей значительно превышают доходы от таких штрафов. Властям доступны другие механизмы воздействия, такие как блокировка счетов и оборотные штрафы. Если при проверке не будет выявлено других нарушений, налоговые инспекторы больше не будут составлять акты проверки. Решение о привлечении к ответственности или об отказе от него будет приниматься без участия налогоплательщика в течение пяти рабочих дней после завершения проверки. Если налогоплательщик подаст уточненную декларацию до вынесения решения, оно будет принято по результатам ее камеральной проверки, добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что в Казани будут судить бизнесмена за уклонение от налогов на 85 млн рублей.

Никита Егоров