В Татарстане удвоят денежные вознаграждения лауреатам премий Арбузова, Марковникова и Туполева
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об увеличении денежных вознаграждений лауреатам престижных научных премий: Арбузовской премии в области фосфорорганической химии, премии Марковникова за вклад в органическую химию и премии Туполева за достижения в инженерных науках.
Согласно документу, размер денежного вознаграждения для лауреатов каждой из этих премий будет увеличен в два раза, с 500 тысяч до 1 млн рублей.
Кроме того, меняется периодичность присуждения премий:
- Арбузовская премия: начиная с 2025 года премия будет присуждаться не раз в два года, а раз в три года.
- Премия Марковникова: начиная с 2027 года премия также будет присуждаться раз в три года.
- Премия Туполева: начиная с 2026 года премия будет присуждаться раз в три года. Также награждать лауреатов медалью и дипломом будет раис республики или уполномоченное лицо.
Напомним, что в прошлом году Минниханов уже вносил изменения в положение Арбузовской премии, повысив ее и переведя выплаты из долларов в рубли.
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