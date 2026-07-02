ЕК обещала Армении помощь в размере €38 млн и открытие европейского рынка

Еще €20 миллионов будет направлено на поддержку сообществ, проживающих в приграничных районах

Европейская комиссия пообещала Армении помощь в размере €38 миллионов и открытие европейского рынка для 80% армянских товаров. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Ереване.

— Мы выделим €18 миллионов для поддержки экспорта Армении, — сказала Фон дер Ляйен (перевод по ТАСС).

Еще €20 миллионов будет направлено на поддержку сообществ, проживающих в приграничных районах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз рассматривает «экономическое давление России», с которым он постоянно борется, особенно когда оно направлено на партнеров, выбравших Евросоюз.

Также она пообещала «открыть рынок ЕС для 80% армянских товаров», отметив, что первые поставки из Армении уже прибыли в Европейский союз.

В свою очередь, лидер Армении Никол Пашинян надеется, что к 2029 году между Арменией и ЕС будет установлен безвизовый режим.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии обсудит упрощение экспорта армянских товаров в страны ЕС.

Никита Егоров