Глава Еврокомиссии Ляйен обсудит упрощение экспорта армянских товаров в страны ЕС
Ранее гостья посетила Азербайджан
Самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приземлился в аэропорту Звартноц в Ереване, пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию местных телеканалов.
В аэропорту ее встретил вице-премьер Армении Мгер Григорян. Урсула фон дер Ляйен прибыла в Ереван на рабочий визит после посещения Азербайджана.
В столице Армении запланированы переговоры между президентом Еврокомиссии и премьер-министром Армении Николаем Пашиняном. Стороны обсудят упрощение экспорта армянских товаров в страны ЕС. После встречи стороны проведут совместные заявления для прессы и ответят на вопросы журналистов.
Ранее сообщалось, что ЕС внес в санкционные списки 80 человек и компаний из России и стран СНГ, в том числе Азербайджана.
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