Глава Еврокомиссии Ляйен обсудит упрощение экспорта армянских товаров в страны ЕС

Ранее гостья посетила Азербайджан

Фото: Динар Фатыхов

Самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приземлился в аэропорту Звартноц в Ереване, пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию местных телеканалов.

В аэропорту ее встретил вице-премьер Армении Мгер Григорян. Урсула фон дер Ляйен прибыла в Ереван на рабочий визит после посещения Азербайджана.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

В столице Армении запланированы переговоры между президентом Еврокомиссии и премьер-министром Армении Николаем Пашиняном. Стороны обсудят упрощение экспорта армянских товаров в страны ЕС. После встречи стороны проведут совместные заявления для прессы и ответят на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что ЕС внес в санкционные списки 80 человек и компаний из России и стран СНГ, в том числе Азербайджана.

Никита Егоров