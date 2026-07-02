Володин призвал развивать трамвайное сообщение в крупных городах, где есть выделенные полосы

Современные трамваи быстро перевозят большое количество жителей, снижая пробки на дорогах и не загрязняя экологию

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул необходимость приоритетного развития городского электротранспорта — трамвая — в крупных городах, где сохранились выделенные полосы для этого вида транспорта. Об этом он сообщил в своем канале «Макс» после того, как ознакомился с подготовкой к запуску пассажирского движения на крупнейшем трамвайном маршруте в Саратове, который находится на предпоследном этапе модернизации.

По словам Володина, в рамках проекта по обновлению трамвайной сети в Саратове было заново проложено 67 километров путей, обновлен подвижной состав, установлены новые остановочные павильоны с информационными табло, заменена контактная сеть и тяговые подстанции, реконструирован путепровод через железнодорожные пути, а также увеличена средняя скорость трамваев вдвое.

Подобные мероприятия по модернизации городского электротранспорта реализуются не только в Саратове, но и в семи других российских регионах — Волгограде, Нижнем Новгороде, Курске, Липецке, Ярославле, Краснодаре и Перми. Володин отметил, что в крупных городах, где есть выделенные полосы для трамваев, нужно развивать городской электротранспорт в приоритетном порядке.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что современный отечественный подвижной состав позволяет быстро и комфортно перевозить большое количество жителей, обеспечивая транспортную доступность и снижая пробки на дорогах, при этом такой транспорт не загрязняет экологию.

По его оценке, один трехсекционный трамвай способен вместить до 260 человек, что эквивалентно примерно 200 автомобилям. Володин назвал трамвай «наземным метро», которое при гораздо меньших затратах может заменить значительную часть легковых машин. Он считает, что необходимо расширять географию реализации подобных проектов и внедрять их в других городах страны. По его мнению, пример Саратовa показывает, что скоростной трамвай — это будущее городского транспорта.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске разработают план модернизации трамвайной сети.

Никита Егоров