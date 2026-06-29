В продуктовые магазины России начали поставлять фастфуд

Такое партнерство является выгодным в связи с популярностью готовой еды

Сети быстрого питания, столкнувшиеся с падением продаж и ростом затрат, активизируют свое присутствие на рынке продуктового ретейла. Так, одна из сетей ресторанов начнет поставлять свою продукцию в магазины «Магнит». Несмотря на то что конкуренция сегмента готовой еды с ресторанным бизнесом сохраняется, эксперты считают это партнерство взаимовыгодным: для ретейла это шанс расширить ассортимент без лишних затрат, а для ресторанов — открыть новые каналы сбыта, пишет газета «Коммерсантъ».

По завершении тестового периода ретейлер проведет анализ продаж и покупательского спроса, что станет основой для будущего масштабирования этого проекта.

Выход ресторанов быстрого питания в продуктовый ретейл становится распространенной тенденцией. Продукция сети также доступна в ряде сетей продуктовых магазинов.

Согласно мнению партнера консалтинговой компании One Story Ольги Сумишевской, такое партнерство является выгодным как для продуктовых сетей, так и для ресторанов, поскольку готовая еда становится все более популярной. По информации NTech, в 2025 году продажи готовой еды выросли на 12% в натуральном выражении и на 27% в денежном.

Ожидается, что в текущем году оборот сегмента готовой еды вырастет почти на 18%, достигнув 1,32 триллиона рублей, что существенно превышает рост рынка продуктов питания в целом (1,9% в натуральном выражении и 13,6% в денежном).

Расширение ассортимента за счет ресторанов позволяет ретейлерам избегать необходимости увеличивать свои производственные мощности, особенно в условиях дефицита поставщиков и производственных мощностей, отметила Сумишевская.

Для ресторанов быстрого питания такое расширение каналов сбыта стало необходимым, так как даже крупнейшие игроки сталкиваются с падением количества посетителей и ростом операционных расходов. Усиление конкуренции со стороны ретейла, в частности из-за активного развития готовой еды, также создает дополнительные сложности, говорит Людмила Ракова, руководитель проектов практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners.

Эти изменения уже отразились на финансовых показателях ключевых игроков. В 2025 году чистая прибыль ООО «Юнирест» (управляет брендом Rostic’s) снизилась на 27,5%, до 4,1 миллиардаьрублей, ООО «Система ПБО» («Вкусно — и точка») показала снижение на 15,1%, до 14,4 миллиарда рублей, против роста на 19,7% в предыдущем году. ООО «Бургер Рус» (сеть Burger King) зафиксировала снижение чистой прибыли на 61%, составив 637,6 миллиона рублей за 2025 год.

Однако запуск продаж в продуктовых сетях может негативно сказаться на ресторанном бизнесе, полагает совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный. Он объясняет это длительными сроками хранения, отличиями в себестоимости, размерах порций и требованиях ретейлеров к продукции.

Ранее сообщалось, что сети «Пятерочка» и «Перекресток» перестали закупать Raffaello и Kinder.

Никита Егоров