Решетников: в России экстремально низкая безработица говорит о нехватке кадров

Уровень безработицы в стране остается на рекордно низком уровне и составляет 2,2%

Фото: Мария Зверева

Уровень безработицы в России остается на рекордно низком уровне и составляет 2,2%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью информационной службе «Вести», сообщает «Прайм».

По словам министра, такой низкий показатель свидетельствует о дефиците рабочей силы, который сегодня является главным ограничением для экономики страны. Он отметил, что власти принимают меры для решения кадрового вопроса при поддержке президента и Госдумы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Через пять лет наиболее востребованными профессиями станут специалисты в области здравоохранения, поскольку увеличивается средний возраст населения и потребуется больше кадров для социального обслуживания. Таким прогнозом поделился замминистра экономического развития Денис Тюпышев.



Наталья Жирнова