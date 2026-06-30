Решетников: в России экстремально низкая безработица говорит о нехватке кадров
Уровень безработицы в стране остается на рекордно низком уровне и составляет 2,2%
Уровень безработицы в России остается на рекордно низком уровне и составляет 2,2%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью информационной службе «Вести», сообщает «Прайм».
По словам министра, такой низкий показатель свидетельствует о дефиците рабочей силы, который сегодня является главным ограничением для экономики страны. Он отметил, что власти принимают меры для решения кадрового вопроса при поддержке президента и Госдумы.
Через пять лет наиболее востребованными профессиями станут специалисты в области здравоохранения, поскольку увеличивается средний возраст населения и потребуется больше кадров для социального обслуживания. Таким прогнозом поделился замминистра экономического развития Денис Тюпышев.
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