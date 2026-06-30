Выездной поток из Татарстана в Китай вырос на 37% в 2026 году

Туристы из республики чаще выбирают поездки на 3–7 дней, при этом интерес к китайскому языку вырос в 1,5 раза

Фото: Арсений Фавстрицкий

Жители Татарстана стали заметно чаще ездить в Китай на фоне действия безвизового режима между странами. Весной 2026 года выездной поток из республики в КНР увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом рассказали аналитики мобильного оператора «Мегафон».

— Жители республики чаще всего выбирали поездки длительностью от 3 до 7 дней. Интерес к обратному направлению также продолжает расти, — сообщают аналитики «Мегафона».

За три весенних месяца в сетях оператора в Татарстане зарегистрировалось на 22% больше гостей из Китая, чем за аналогичный период прошлого года. Туристы из Поднебесной активно посещают не только Казань, но и Набережные Челны, Нижнекамск и Елабугу.

взято с сайта kremlin.ru

Параллельно аналитики зафиксировали рост интернет-трафика на тематических ресурсах. В мае абоненты из Татарстана израсходовали в 1,5 раза больше гигабайт на изучение китайского языка, чтение статей об истории КНР и планирование поездок в Азию, чем годом ранее. Чаще всего культурой и языком Китая интересуются жители от 35 до 44 лет — они составляют 42% аудитории профильных сайтов.

Ранее Венгрия приостановила прием заявлений на визы в Казани и еще двух российских городах. Теперь Еврокомиссия рассматривает возможность полного запрета на выдачу туристических виз всем гражданам России.

Вадим Вахрушев