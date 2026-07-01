Минобороны: над Башкирией сбили БПЛА

Всего за 12 часов — с 8:00 мск до 20:00 мск — российские ПВО уничтожили 133 беспилотника

За 12 часов — с 8:00 мск до 20:00 мск — над территорией России сбили 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

БПЛА были уничтожены над территориями 16 регионов страны, в том числе над соседней с Татарстаном Башкирией и еще одним субъектом ПФО, а также над акваторией Черного моря: над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Московской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Республик Башкортостан и Калмыкия.

Ранее в результате ударов беспилотников по двум промышленным предприятиям Пензы пострадали два человека. Минувшей ночью силы ПВО сбили 419 украинских беспилотников над 19 регионами России. Наибольшее количество дронов было перехвачено над Белгородской, Курской, Воронежской и Брянской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

Наталья Жирнова