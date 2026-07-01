У ряда пенсионеров с 1 июля изменились правила получения надбавки

Также упрощен порядок оформления сделок и назначения пособий через Социальный фонд

Фото: Максим Платонов

С 1 июля пенсионеры Крайнего Севера, получающие выплаты через почту или с доставкой на дом, освобождены от ежегодного подтверждения места жительства для получения районной надбавки. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он также добавил, что меняется порядок назначения пособий: основным источником данных становится индивидуальный лицевой счет гражданина, а работодатель дополняет информацию по запросу Социального фонда.

— Главным источником данных становится индивидуальный лицевой счет человека, а работодатель досылает в Социальный фонд лишь то, чего там не хватает, и только по запросу. Это касается расчета декретных, больничных, единовременной выплаты при рождении ребенка и пособия по уходу за ним, — передает его слова RT.



Новое правило упростит механизм начисления доплаты и избавит пожилых людей от лишних бюрократических процедур.

Кроме того, теперь сделки купли-продажи и дарения можно оформлять дистанционно — через биометрию и усиленную электронную подпись. При этом заранее вносить в реестр отметку о согласии на электронные документы больше не требуется.

Ранее сообщалось, что за год средний размер пенсии работающих жителей Татарстана вырос на 11,27%, или на 2 404 рубля.

Вадим Вахрушев