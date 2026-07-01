ЦБ допустил более высокую траекторию ключевой ставки

Последний раз ключевую ставку понизили всего на 0,25%, до 14,25%

Фото: Татьяна Демина

Банк России не исключил возможность повышения траектории ключевой ставки в среднесрочной перспективе с целью стабилизации инфляции на целевых уровнях. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что, исходя из текущих данных и реализовавшихся инфляционных рисков, для достижения инфляционных целей может потребоваться более высокая ставка, чем предполагалось в апрельском прогнозе.

Кроме того, ЦБ подчеркнул, что улучшение текущей ситуации с инфляцией создавало основания для снижения ключевой ставки. Однако реализованные после апрельского заседания инфляционные риски уменьшили возможность смягчения денежно-кредитной политики.

Напомним, что последний раз ключевую ставку понизили всего на 0,25%, до 14,25%.

Ранее экономист спрогнозировал ключевую ставку ЦБ в июле.

Никита Егоров