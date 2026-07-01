Экономист Орлова спрогнозировала ключевую ставку ЦБ в июле

Регулятор может пересмотреть прогнозы

Фото: Дарья Пинегина

Банк России на опорном заседании в июле может значительно пересмотреть прогнозы по инфляции и ключевой ставке с учетом текущих макроэкономических тенденций и растущих инфляционных рисков. В то же время необходимость повышения ключевой ставки в настоящий момент отсутствует, сообщила главный экономист и руководитель центра макроэкономического анализа «Альфа-банка» Наталия Орлова на «Альфа-саммите» в Новосибирске, чьи слова приводит ТАСС.

— В июле мы можем увидеть значительные обновления прогнозов ЦБ по инфляции и траектории ставки. Рынок уже отреагировал на понижение ставки в июне на 25 базисных пунктов, однако уточнения все еще будут необходимы, — отметила она.

Орлова добавила, что реакция рынка на снижение ставки до 14,25% привела к изменению ожиданий, поскольку прогнозы стали более оптимистичными.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

— Прогноз инфляции на уровне 12% на 2027 год выглядит достаточно защищенным, ведь инфляционные риски растут, но уровень ставки остается высоким. ЦБ поступил правильно, действуя осторожно и постепенно понижая ставку. В настоящее время, по моему мнению, нет необходимости в повышении ставки или значительном ужесточении политики, — заключила она.

Прогноз Банка России предполагает снижение годовой инфляции до 4,5—5,5% в 2026 году, с устойчивым уровнем инфляции около 4% во второй половине 2026 года. Майские изменения в прогнозе предусматривали снижение ключевой ставки до 14,0—14,5% на текущий год и ее повышение до 8,0—10,0% в 2027 году (в сравнении с 13,5—14,5% и 8,0—9,0% соответственно в февральском прогнозе).

Центральный банк России с июня 2025 года постепенно снижал ключевую ставку, начиная с понижения с 21 до 20% годовых. К концу того же года эта ставка составила 16% годовых. С февраля Банк России снизил ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5%, затем в марте — до 15%, в апреле — до 14,5% и в июне — до 14,25%.

Ранее сообщалось, что Euroclear подал иск против Центробанка России, чтобы не допустить взыскания.

Никита Егоров