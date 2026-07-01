В Татарстане с начала речной навигации перевезли более 116 тысяч пассажиров

Глава Минтранса РТ Фарит Ханифов на форуме «Река» рассказал, как будет расширяться сеть речных перевозок по Волге и Каме

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане по речным маршрутам перевезено более 113 тыс. пассажиров с начала навигации. Рост составил 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, выступая на форуме «Река», посвященном развитию внутренних водных путей и речного транспорта России. Форум проходит в столице Чувашии — Чебоксарах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, жители и гости республики активно пользуются речным транспортом в направлении туристических центров Болгар и Свияжска, а также для поездок до Камского Устья и Набережных Челнов. В дальнейшем планируется расширить маршрутную сеть по Волге и Каме, включив остановочные пункты в Зеленодольске, Рыбной Слободе, Сухом Берсуте, Красном Яре, Мамадыше и Менделеевске.

В этом году речные перевозки выполняются по 12 социально значимым маршрутам, субсидируемым из бюджета РТ. Кроме того, туристические операторы самостоятельно организовывают туры по Волге и Каме.

В настоящее время «Флот РТ» эксплуатирует 22 пассажирских судна, из них 4 «Метеора» проекта 2020, 3 восстановленных «Метеора» проекта 342Э, а также одно судно «Восход-51» проекта 352.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в этом году после многолетнего перерыва на Каме возобновили пассажирские перевозки. Впервые в рейсы отправились татарстанские скоростные теплоходы «Метеор». С начала навигации по Каме было перевезено более 6,5 тысячи пассажиров, рассказывал в интервью «Реальному времени» Фарит Ханифов. Из них 3,6 тысячи воспользовались «Метеорами».

Луиза Игнатьева