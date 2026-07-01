В 41 регионе России зафиксирован высокий риск лесных пожаров

В летний период рост числа пожаров связан не только с погодой, но и с грозовой активностью

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В июле в более чем 40 регионах России ожидается повышенная опасность пожаров. Об этом сообщила пресс-служба Федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана», основываясь на данных Росгидромета.

По данным ведомства, в 41 регионе страны из-за жаркой погоды и недостатка осадков вероятно превышение уровня пожарной опасности в лесах и на других природных территориях по сравнению с среднегодовыми показателями.

В «Авиалесоохране» отметили, что погодные условия напрямую влияют на ситуацию с пожарами на природных объектах. Чем теплее и суше становится погода, тем сильнее высыхает почвенный покров, что увеличивает риск возникновения и распространения пожаров в лесах, полях, степях, вдоль дорог и на других территориях.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Ведомство также подчеркнуло, что в летний период рост числа пожаров связан не только с погодой, но и с грозовой активностью, а также с нарушениями правил пожарной безопасности гражданами в лесах.

При этом в «Авиалесоохране» подчеркнули, что прогноз повышенного риска возникновения природных пожаров не обязательно означает рост их количества или площади. На ситуацию влияют не только погодные условия, но и соблюдение правил пожарной безопасности населением, а также своевременное обнаружение и тушение очагов пожаров службами.

Ранее пчеловодов в Тукаевском районе Татарстана обвинили в нанесении вреда лесному хозяйству.

Никита Егоров