Программу по борьбе с диабетом в Татарстане продлили до 2030 года

При этом, согласно документам, на 2029 и 2030 годы расходы не запланированы

В Татарстане региональную программу по борьбе с сахарным диабетом продлили до 2030 года, следует из постановления Кабмина республики, опубликованного на официальном портале правовой информации. Второй этап программы стартовал в 2025 году и рассчитан до 2030-го, общий объем финансирования составляет 580,4 млн рублей.

Согласно документу, в 2024 году на мероприятия было направлено 272,8 млн рублей, в 2025 году — 192,2 млн рублей. В последующие годы финансирование будет распределено неравномерно: в 2026 году предусмотрено 97,6 млн рублей, в 2027 году — 9 млн рублей, в 2028 году — 8,4 млн рублей, при этом на 2029 и 2030 годы расходы не запланированы.

Программа направлена на повышение качества медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом и на увеличение продолжительности их жизни. В ее рамках планируется оснащение медицинских центров и внедрение систем мониторинга уровня глюкозы для беременных и детей. Ожидается, что к 2030 году увеличится охват диспансерным наблюдением и доля пациентов, проходящих регулярное тестирование на уровень глюкозы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего 115 млн рублей планируется выделить в Татарстане на реализацию региональной программы борьбы с сахарным диабетом на ближайшие три года — вчетверо меньше, чем было потрачено в 2024—2025 гг. О ситуации с заболеваемостью диабетом, планах Минздрава РТ по ее нормализации и эффекте от вложений в развитие эндокринологической помощи читайте в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова