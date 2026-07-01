Украинские БПЛА атаковали Пензу

Жертв и пострадавших нет

Совершена атака БПЛА на Пензу. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в «Макс».

— Нахожусь на объекте, где работают службы экстренного реагирования. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, — говорится в посте.

Один беспилотник сбит в воздухе над Пензой. При обнаружении обломков БПЛА и других подозрительных предметов — не трогайте их, это может быть опасно. Сообщите информацию по телефону 112, предупредил губернатор.

— Сохраняйте спокойствие! Еще раз напомню о запрете на съемку и распространение фото и видеозаписей, где видны полет или место падения БПЛА. Не становитесь пособниками врага, — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что над российскими регионами ночью сбили 419 украинских БПЛА.

Никита Егоров