Трамп предложил отменить гражданство США по рождению через законодательство

Президент США вновь раскритиковал 14-ю поправку к Конституции США, заявив, что она, по его мнению, «более не нужна» стране, и призвал начать работу над ее пересмотром

Фото: Евгения Осипова

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Белого дома будет добиваться ограничения права на гражданство по рождению через принятие соответствующих законов Конгрессом США. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, несмотря на решение Верховного суда, который признал незаконным ранее подписанный им указ об ограничении автоматического гражданства, цель по пересмотру этой практики может быть достигнута законодательным путем при поддержке Конгресса.

Трамп вновь раскритиковал 14-ю поправку к Конституции США, закрепляющую право на гражданство по рождению, заявив, что она, по его мнению, «более не нужна» стране, и призвал начать работу над ее пересмотром.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее Верховный суд США постановил, что указ Трампа, ограничивавший автоматическое предоставление гражданства детям, рожденным на территории страны при определенных условиях, противоречит закону.

Ранее российские депутаты приняли закон об ипотечных каникулах для семей с детьми младше 1,5 лет. Право предоставляется однократно за весь срок действия кредитного договора.

Наталья Жирнова