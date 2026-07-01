В 2026 году в школах России начнут поэтапно вводить предмет ДНКР

Начиная с 2027/28 учебного года дисциплина появится и в шестых и седьмых классах

Министерство образования и науки России планирует поэтапное введение нового предмета «Духовно-нравственная культура России» в образовательных учреждениях, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА «Новости».

— В новом учебном году начнется поэтапное внедрение предмета «Духовно-нравственная культура России». Мы также готовим учебники для этого курса, — отметил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Дисциплина будет введена с 2026/27 учебного года в пятых классах (17 часов), а начиная с 2027/28 учебного года она появится и в шестых и седьмых классах (по 34 часа).

Основная цель нового предмета — формирование у учащихся мировоззрения, основанного на традиционных духовно-нравственных ценностях России. В рамках учебного курса учащиеся будут изучать биографии и идеи государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, включая героев специальной военной операции, с целью укоренения у детей созидательных ценностей.

Ранее помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что права учителей и директоров школ ущемлены.

Никита Егоров